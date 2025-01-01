Митнически служители от териториална дирекция „Митница Русе“ откриха голямо количество заготовки за кутии за цигари и ролки с коркофан на защитени търговски марки при проверка на товарен автомобил, спрян на път Е79 в посока Дунав мост 2 – Нова Европа.

Инспекцията е извършена около 19:30 ч. на 6 октомври. При проверка на пътния състав – влекач и ремарке с български шофьор, пътуващ от Гърция към Нидерландия – митническите служители установили в товарното помещение шест палета с кашони, част от които били отворени на избирателен принцип. В тях са намерени 315 кашона с общо 1 014 300 изрязани заготовки за кутии за цигари с логото на популярна марка, както и 1 фолирано пале с 80 бобини (600 кг) коркофан, обозначени с логото на друга известна марка цигари.

Заради основателни съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост, стоките са иззети. Водачът и превозното средство са съпроводени до митническо бюро Видин, където е извършено пълно преброяване и опис на товара.

Проверката е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“, въведени след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след присъединяването на България към Шенгенското пространство.