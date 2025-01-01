Темата за боклука на София отново е на дневен ред в Столичния общинския съвет. Групата на „Спаси София“ поиска кметът Васил Терзиев да прекрати текущата обществена поръчка за сметосъбиране и извозване на отпадъци и да я подложи на съдебен контрол. Според „Синя София“ общината трябва да развие собствен ресурс и техника, за да може да поема обслужването на повече райони, докато от ГЕРБ-СДС бият тревога,че половината град може да остане без сметосъбиране и сметоизвозване заради забавени обществени поръчки.

Предложения, насочени към подобряване на градската среда, транспортното обслужване и инфраструктурата в София предстои да разгледа на днешното си заседание Столичният общински съвет, е записано в дневния ред, публикуван в сайта на Столичната община. Сред тези предложения са откриване на нова автобусна линия до квартал „Малинова долина“, отпускане на средства за оборудване на детски градини в район „Младост“, поставяне на паметник на футболиста Георги Соколов – Соколето, както и актуализация на бюджета на Столична община.

„Спаси София“

Преди заседанието на Столичния общински съвет представители на „Спаси София“ поискаха кметът Васил Терзиев незабавно да прекрати текущата обществена поръчка за сметосъбиране и извозване на отпадъци в столицата и да я подложи на съдебен контрол.

„За да не дава кметът поводи на прокуратурата и на главния прокурор да му създават проблеми, го призоваваме да не слуша съветниците си – без прекратяване на обществената поръчка, преговори са недопустими“, заявиха от „Спаси София“.

По думите на общинския съветник Андрей Зографски договорите за сметосъбиране в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ изтичат след пет седмици, но в процедурите няма допуснат нито един кандидат. „Какво се чака?“, попита той.

От групата посочиха, че общинската фирма „Софекострой“ и СПТО не се справят с извозването на отпадъците в районите „Люлин“ и „Красно село“, а до края на годината 20 от 24-те столични района могат да останат без редовно сметоизвозване. „Зимата чука на вратата. И снегопочистването ли ще го правят доброволци? Град, който разчита на доброволци, е като болница, която кара пациентите сами да си правят операции“, коментира Зографски.

Той изрази недоумение защо кметът Терзиев е отложил укрепването на капацитета на завода за отпадъци, който е под негов пряк контрол. „Докладът за това е готов от март, а следващото заседание на Общинския съвет е чак след три седмици“, допълни той и подчерта, че „Спаси София“ ще подкрепи кмета, ако предприеме действия по мярката.

Зографски припомни, че на предишното си заседание Общинският съвет е приел доклад, с който се отпускат 9 млн. лв. за закупуване на техника за „Софекострой“, но дори при най-бързите процедури новата техника ще пристигне едва след няколко месеца.

„Нито общинските съветници, нито районните кметове, нито гражданите имат яснота за намеренията на кмета и сроковете, в които ще бъде решен проблемът, който виси като "дамоклев меч" над София“, заяви Зографски. По думите му кризата няма да се реши с уверения, че такава няма: „Необходимо е заедно, стъпка по стъпка, бързо и без отлагане да вземаме решения, които да изведат града от тази ситуация“, завърши той.

„Синя София“

Групата на „Синя София“ в Столичния общински съвет пък обяви, че подкрепя усилията на кмета и администрацията за повишаване на общинския капацитет в дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Пред журналисти от „Синя София“ заявиха, че общината трябва да развие собствен ресурс и техника, за да може да поема обслужването на повече райони и да реагира при възникване на кризисни ситуации. Според тях е необходимо София да разполага с реална алтернатива на концесионерите, които в момента извършват услугата в отделни райони. „Практиката показва, че в последните години периодично възникват проблеми при сметосъбирането. Столичната община трябва да има готовност да реагира, без да зависи изцяло от външни оператори“, посочиха от групата.

От „Синя София“ очакват кметът да представи информация за предприетите мерки в районите „Красно село“ и „Люлин“, както и за стъпките, които се подготвят с оглед на изтичащите договори за сметосъбиране и сметоизвозване в други части на столицата.

От групата заявиха готовност да подкрепят „всякакви смислени идеи и искания“ на администрацията, които ще доведат до по-добра организация на дейностите по чистотата в София.

ГЕРБ-СДС

Половината територия на столицата може да остане без осигурено сметосъбиране и сметоизвозване заради забавени обществени поръчки – за това алармираха междувременно общински съветници от групата на ГЕРБ-СДС.

„Очевидно е, че има криза с боклука в София, но кметът отказва да я признае. Градът е мръсен, а някои от най-големите квартали се превърнаха в сметище. Хората са тревожни и с основание – отпадъците не се извозват с дни“, заявиха от ГЕРБ-София пред журналисти.

Според тях в края на октомври изтичат договорите за сметосъбиране в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, а все още няма избрани нови изпълнители. До декември изтичат и договорите за районите „Лозенец“ и „Триадица“, а в началото на януари – за „Витоша“, „Панчарево“ и „Банкя“.

„Предупредихме още през март, че ще осъмнем с боклук, ако не се проведат навреме поръчките. Сега 50% от града няма яснота кой ще го почиства“, казаха представителите на групата. Те призоваха кмета Васил Терзиев „незабавно да обяви процедурите и да избере изпълнители по законов ред“.

От ГЕРБ-София предупредиха и за предстояща криза със снегопочистването, тъй като в края на октомври изтича договорът за районите „Витоша“ и „Панчарево“, включително за почистването на парк „Витоша“, без към момента да е избран нов изпълнител. „Ако не бъдат предприети спешни действия, София ще бъде изненадана от снега. Част от фирмите, които поддържат града, вече отказват да работят, защото не им е плащано от миналата година“, допълниха от ГЕРБ-София.

Планът на Терзиев

Междувременно кметът Васил Терзиев представи пред Столичния общински съвет план за управление на сметосъбирането. Планът адресира не само овладяване на кризисната ситуация в „Люлин“ и „Красно село“, но и намеренията на администрацията за по-дългосрочни реформи в системата, отбелязват от пресцентъра на Столичната община.

По-гъвкаво и устойчиво управление на договорите

Кметът Терзиев подчерта, че една от основните цели на администрацията е да се прекъсне практиката договори за сметосъбиране в повече от няколко района на София да изтичат в рамките на няколко месеца. Това ще даде възможност за по-гъвкаво управление, ще намали риска от административен вакуум и ще гарантира, че услугата към гражданите няма да бъде прекъсвана,“ посочи кметът.

Прозрачна работа на Комисията по обществената поръчка

Комисията по обществената поръчка е на финален етап от изготвяне на доклад и решение, което ще бъде представено идната седмица. Планът посочва, че работата ѝ се ръководи от четири основни принципа:

равнопоставеност и недопускане на дискриминация,

свободна и широка конкуренция,

пропорционалност на изискванията,

пълна публичност и прозрачност на всички етапи от процедурата.

Организация и ресурс за кризисните райони

Налични са 10 сметосъбиращи камиона, като до края на седмицата ще бъдат добавени още 3 камиона за безвъзмездно ползване;

Назначени са 4 шофьора и 4 работници, а до понеделник се очакват още 15 служители. Проведени са и 25 интервюта с кандидати, които ще постъпят на работа през следващите седмици, за да бъде окомплектована техниката с човешки ресурс;

Към момента е постигнато 80% покритие на сметоизвозването в двата района по график, а до края на следващата седмица ще бъде достигната пълна оперативна готовност (100%).

Зона Шеста – възлагане на „Софекострой“ ЕАД

Столичната община планира да възложи дейностите по чистотата на зона шеста на общинското дружество „Софекострой“ ЕАД - с принципал Столичният общински съвет. Кметът подчерта, че очаква от ръководството на общинското дружество:

конкретен план за изпълнение на поетите ангажименти,

изготвяне на бизнес план за дейността в зоната,

ясно разписани срокове и етапи на изпълнение.

Подсилване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО)

В рамките на заседанието кметът акцентира върху необходимостта от подсилване на капацитета на СПТО, което е под пряко управление на Столична община и играе ключова роля в цялостната система за управление на отпадъците. Администрацията още през март месец е внесла предложение за увеличаване на щатните бройки в предприятието, което очаква разглеждане от ресорната комисия на СОС.

Столична община припомня, че СПТО постигна през 2025 г. рекордни резултати, които потвърждават ефективността на започнатите реформи – реализирани са над 90 000 тона RDF гориво, а приходите от продажба на рециклируеми материали са почти двойно по-високи спрямо 2024 г.

Тези резултати служат като доказателство, че подобряването на организацията и контрола носи реални ползи – както за ефективността на системата, така и за опазването на околната среда.

Следващи стъпки

Приоритет на Столична община остава пълната оперативна стабилност и прозрачност в управлението на отпадъците. Администрацията продължава да информира обществеността за напредъка по изпълнението на плана и резултатите от предприетите мерки.

Допълнителна информация за ДЕН 18 от временната организация

В район "Красно село" работи 1 голям сметосъбиращ камион, подпомогнат от 3 малки камиончета (ИБТ) за труднодостъпни зони и 1 камионче от район „Слатина“. Един екип на ОП „Паркове и градини“ е насочен към събиране на ЕГО в района.

В "Люлин" са мобилизирани 4 големи сметосъбиращи камиона за основните маршрути, както и 1 камионче на ОП „Паркове и градини“ за едрогабаритни отпадъци. Допълнително е осигурен 1 камион, който разнася 4-кубикови контейнери за битов отпадък.

За справяне с натрупванията на ул. „Житница“ продължава работа 1 товарач с щипка, подпомогнат от мултилифт за бързо извозване. На „Житница“ са поставени и 3 празни контейнера за облекчаване на натоварването. Екипите работят по наряди, като приоритет остава пълното възстановяване на нормалния ритъм на обслужване.