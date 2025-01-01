Ново изследване на Хелзинкския университет показва, че образованието продължава да има благоприятно въздействие върху здравето на мозъка дори и след навършване на 90 години.

Изследователите са установили, че хората над 90-годишна възраст, които са имали повече години на обучение, се представят по-добре на тестовете за памет в сравнение с тези с по-ниско образование.

Изненадващо, често срещаните рискове за сърцето, измерени в средна възраст, като високо кръвно налягане или наднормено тегло, не са свързани с паметта в тази напреднала възраст.

Тези резултати са публикувани в списание PLOS One и допринасят за нашето разбиране за това как някои хора остават умствено активни дори в много напреднала възраст.

Изследователският екип счита, че образованието може да помогне на мозъка да изгради устойчивост и да се справи по-добре с ефектите от стареенето.

Проучването е ръководено от д-р Ееро Вуоксимаа и използва данни от дългогодишно изследване на близнаци във Финландия, започнало през 1975 г. През годините изследователите са проследявали здравето на участниците, което прави това проучване едно от малкото, които могат да разгледат как факторите в ранна и средна възраст влияят върху здравето на мозъка десетилетия по-късно.

Когато екипът оценил паметта и мисловните способности на хора на 90 и повече години, открил ясна връзка между продължителността на посещаване на училище и резултатите от когнитивните тестове.

Тези, които са посещавали училище 12 или повече години, са постигнали най-добри резултати. Дори хората с 7 до 11 години образование са се представили по-добре от тези с по-малко от 7 години.

Ани Варйонен, водещият автор на изследването, обясни, че висшето образование може да помогне на мозъка да се справи с промените, които настъпват с възрастта. То може да помогне на хората да мислят ясно по-дълго, дори и на 90-годишна възраст.

Интересното е, че изследователите не са открили връзка между сърдечно-съдовите рискови фактори в средната възраст и паметта в тази група. Това е неочаквано, тъй като по-ранни проучвания сочат, че състояния като висок холестерол и липса на физическа активност увеличават риска от деменция.

Изследователите смятат, че това може да се дължи на факта, че хората, които доживяват до 90 години, са различни по някои начини – може би имат по-здравословен начин на живот като цяло или са по-устойчиви на определени рискове за здравето.

Все пак екипът счита, че са необходими допълнителни проучвания. Изследвания, които проследяват големи групи от хора в продължение на много години, ще помогнат да се потвърди дали същите резултати важат и за други хора.

В изследването са участвали 96 души, които са били част от проекта NONAGINTA, фокусиран върху паметта и здравето на хора на възраст над 90 години. Мисленето и паметта им били тествани чрез телефонни интервюта.

Д-р Вуоксимаа смята, че изследването е предоставило и полезна информация за това как да се провеждат тестове за памет по телефона с хора на възраст над 90 години.

Не често изследователите имат възможност да проследяват здравето на хората в продължение на почти 50 години, така че това проучване предлага уникален и ценен поглед върху това как образованието и изборите в ранна възраст влияят на мозъка в по-късна възраст.