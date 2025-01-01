Бурята "Бенджамин" връхлетя Обединеното кралство. Наводнения и отломки затрудниха движението по пътищата на Нормандските острови след проливни нощни дъждове и силни ветрове, съобщи "Би Би Си".

Полицията в Гърнзи съобщи, че Обединеният контролен център за спешни служби е получил множество сигнали за отломки и наводнени пътища, включително преобърнати контейнери за боклук и паднали клони.

По информация на местните власти районът около кръговото кръстовище Ville au Roi е бил наводнен близо до светофарите на Mount Row.

Правителството на остров Джърси съобщи, че през нощта бурята, придружена от ураганни ветрове и обилен дъжд, е съборила десет дървета.

Полицията в Гърнзи предупреди, че очаква още сигнали за проблеми по пътищата през деня.

Служителите на реда призоваха шофьорите да намалят скоростта. В последното си предупреждение метеорологичната служба на Джърси съобщи, че в района на Нормандските острови се очакват ветрове със скорост до 130 км/ч.

There has been lots of surface water on Kent's roads this morning as a result of Storm Benjamin battering the county.

This video shows the driving conditions on the M2.

📹: Nathan Garratt



— KentOnline (@Kent_Online) October 23, 2025

Тристън Дод, заместник-директор по пътища, транспорт и инфраструктура в правителството на Джърси, съобщи, че инженерни екипи са били извикани в 02:30 ч. местно време, за да отстраняват паднали дървета.

По думите му пътищата вече са разчистени, но водачите трябва да „бъдат особено внимателни и да очакват неочакваното“.

„Възможно е някоя шахта да е запушена и да има вода на пътя, може да има паднал клон, а в най-лошия случай – друго дърво да е паднало някъде“, добави Дод.

Според данни на "Би Би Си" скоростта на вятъра е достигнала 95 км/ч на летище Джърси и 90 км/ч на летище Гърнзи през нощта.

От компания Jersey Water предприеха превантивни мерки, като затвориха язовирите Queens Valley и Val de la Mare поне до петък сутринта.

Пристанищните власти на Джърси и Гърнзи обявиха, че няколко фериботни курса към Нормандските острови са отменени заради лошото време.

От летище Гърнзи също съобщиха за закъснения на някои полети, включително на авиокомпанията Aurigny, към остров Олдърни поради бурните метеорологични условия.