Резултати от проведения на 22 октомври мониторинг на качеството на питейната вода от пет утвърдени пункта в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци“-Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Велико Търново. Към 23 октомври в по-голямата част от мониторираните пунктове в старата столица водата е приемлива за потребителите по индикаторния показател мътност. В Горна Оряховица и Лясковец също се констатира значително подобрение на показателя.

Вчера приключиха почистването и крайната дезинфекция на водоснабдителните съоръжения - резервоари и водопроводна мрежа, с отваряне на оттоците в Лясковец, а в градовете Велико Търново и Горна Оряховица ще продължат до края на седмицата.

РЗИ продължава да осъществява учестен мониторинг върху качеството на водата, доставена от зона на водоснабдяване „Йовковци“. На 23 октомври са взети проби води за изследване по микробиологични и химични показатели от населените места Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Кесарево и Козаревец.

Инспекцията информира населението, че на територията на областта са регистрирани 8 местни обществени водоизточници, вписани в Регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ.

Седем от тях са на територията на община Горна Оряховица, а една е във Велико Търново. В тези обекти се извършва периодичен мониторинг и контрол, съгласно здравните изисквания, но водата в тях е с непостоянни качества.

РЗИ отново напомня на гражданите, че използването на вода от местни водоизточници крие риск за здравето и консумацията от тях е лична отговорност на всеки човек. На 22 октомври в Областната администрация във Велико Търново се проведе брифинг във връзка с обществените нагласи по отношение качеството на водата.