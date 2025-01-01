Замътняването на водата за потребителите във Великотърновска област е вследствие на обилните валежи през последните дни, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Язовир “Йовковци”, водоснабдяващ голяма част от населените места на област Велико Търново, е повлиян пряко от метеорологичните условия, което неминуемо е довело до промени в някои качества на водата. Подобни случаи е имало в предходните години при обилни валежи и снеготопене, посочват от здравната инспекция.

От момента на установяване на влошаването на показателя "мътност" от "ВиК Йовковци" са били предприети мерки за оптимизиране на пречистването на водата чрез допълнителни средства. Няма основания за опасност за здравето на хората, каза за БТА д-р Евгения Недева, директор на РЗИ. Тя посочи, че се извършва лабораторен контрол по химични и микробиологични показатели на водата във всички пунктове от зоната на водоснабдяване „Йовковци“. След обработка през пречиствателната станция мнението на специалистите е, че водата не е опасна за здравето. Поради по-високата мътност и неприемливия външен вид е добре за пиене да се използва бутилирана вода. Не се налага ограничаване на ползването на водата от язовира за всички останали битови нужди – готвене, миене, къпане и други.

Специалистите от "ВиК Йовковци" и РЗИ – Велико Търново ще продължат да следят качествата на водата по същия учестен график.