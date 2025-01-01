Областният управител на Бургас Врадимир Крумов информира премиера Росен Желязков, че повторните проби на водата в района на "Елените" са показали наличие на ешерихия коли. Бедственото положение в района на "Елените" се удължава с още седем дни, бе съобщено по време на посещението на министър-председателя във вилното селище.

От Министерския съвет (МС) посочиха, че инженерен екип от Държавното предприятие „Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена в курортния комплекс.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за хората в Свети Влас и "Елените". Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент, пише във Facebook публикация на МС.

В "Елeните" премиерът бе посрещнат от областния управител на Бургас, директора на Областната дирекция на МВР-Бургас Владимир Маринов и експерти от различни институции.

Крумов информира Желязков, че водосборната площ в района е около 28 кв. км, и припомни, че още през 1974 г. с акт на Министерски съвет е взето решение за изграждане на вилно селище в района, като според документа строителството е трябвало да бъде само източно и западно от дерето. "Актът се съхранява при нас в архива и е предоставен на компетентните органи", посочи областният управител. На премиера бе показана и карта от 1989 г., базирана на данни от 1984 г., която илюстрира пътя на водата при бедствието.

Министър-председателят подчерта необходимостта да се направи проверка дали проблемите са резултат от стихийното бедствие или от натрупвания през годините, породени от липса на поддръжка. "Ако има натрупвания и те не са били почиствани, това също е проблем", заяви той и нареди да се осигури генератор със силно осветление за извършване на щателни огледи на терена и в сградите.

Във връзка с възможни нарушения Крумов коментира, че става дума за частна собственост и е нужно становище на компетентните институции, ако се установи незаконно строителство.

"Независимо какво е – трябва да се разчисти. Защото при следваща вълна последствията може да са още по-сериозни", категоричен бе премиерът.

Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая „Елените”, каза Желязков по-рано днес край хасковското село Конуш, където откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.