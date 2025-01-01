След потопа във вилно селище „Елените“, където животите си изгубиха четирима души, полицията влезе в Община Несебър, в Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас.

В района на Община Несебър се наблюдава засилено присъствие на униформени, предаде NOVA. По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството в "Елените".

NOVA

Междувременно служители на МВР влязоха и в сградата на Регионалната дирекция за национален строителен контрол - Бургас и на Регионалната инспекция по околната среда и водите около 15:00 ч.

По информация на БНТ акцията е свързана с проверка заради водното бедствие в курортното селище.

БТА

Органите на реда са влвзли в кабинета на директора на строителния контрол - инж. Янчо Райков. По думите му пред журналисти се проверяват строителни книжа, подробни устройствени планове. В момента се събират всички документи за отделните имоти във ваканционно селище Елените, добави той. Проверката се извършвала по разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството "за законността на строителните книжа".