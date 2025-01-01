Регионалната здравна инспекция – Велико Търново е издала предписание до ВиК „Йовковци“ за извършване на залпово почистване на резервоарите и качествена крайна дезинфекция на водопроводната мрежа в населените места, захранвани от зоната на водоснабдяване „Йовковци“. Мярката включва отваряне на оттоците в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, за да се осигури ефективно промиване и обеззаразяване на мрежата.

Решението е взето след проведения на 17 октомври мониторинг на качеството на питейната вода от седем пункта в населените места Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Арбанаси, Самоводене и Долна Оряховица. Резултатите показват, че водата отговаря на микробиологичните и химичните показатели, заложени в наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Мътна вода потече от чешмите във Велико Търново

По показателя „мътност“ е отчетено известно подобрение на изхода на Пречиствателната станция за питейни води, но в ниските зони на водоснабдителната мрежа в трите града мътността на водата при изтичане от крана остава неприемлива.

Междувременно ВиК „Йовковци“ вече е започнало планираната есенна промивка на резервоарите по график.

На 20 октомври са взети допълнителни проби за микробиологичен и химичен анализ от населените места Стражица, Балканци, Владислав, Долна Оряховица и Велико Търново.

РЗИ – Велико Търново продължава да извършва засилен мониторинг върху качеството на водата, доставяна от зоната на водоснабдяване „Йовковци“.