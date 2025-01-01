Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. д-р Костадин Ангелов е поискал оставката на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Велико Търново. Това се е случило при негово посещение в града, за което той съобщи в официалната си Facebook страница. На срещата са присъствали кметове и председатели на Общински съвети от населени места в областта, техни заместници и активисти на партия ГЕРБ.

Говорихме за най-болезнената тема - въздуха, който дишаме и замърсяването, идващо от „Кроношпан“, посочва Ангелов. Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат. Неотдавна настоях директорът на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева да вземе мерки. Начертахме план и дадох седем дни срок. Седем дни, които изтекоха. Резултати – няма", пише той и допълва, че има само едно "беззъбо писмо, което показва безсилието и формализма на РЗИ" - институция, която по закон трябва да пази здравето на хората.

Според Ангелов за РЗИ във Велико Търново няма значение дали въздухът е чист или мръсен, дали хората се оплакват или се задушават. Същото бездействие виждаме и в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново, добавя той.

Ангелов настоява за незабавната оставка на Недева, както и на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново. "Ако тези хора с широко затворени очи не бъдат освободени в следващите седем дни, ще поискаме оставките на ресорните им министри – на околната среда и водите и на здравеопазването", заявява народният представител.

По думите му някой прикрива „Кроношпан“ и над предприятието има „чадър".