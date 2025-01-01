Жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни. Хората се притесняват за здравето си и настояват институциите да вземат мерки.

Причина за лошото качеството на водата е големият приток и повишените водни количества, довели до временно замътняване в част от мрежата, заявиха от ВиК. Регионалната здравна инспекция увери, че водата не е опасна за здравето, но не е подходяща за пиене поради повишена мътност.

Директорът на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева увери, че инспекцията следи качеството на водата на всеки час.

Инспекцията препоръчва временно използване на бутилирана вода. В някои магазини в града тя вече е изчерпана заради повишеното търсене.

ВИК-Велико Търново няма да изплати компенсации на гражданите за лошото качество на питейната вода. От чешмите продължава да тече мътна вода.

От Водоснабдяване и канализация "Йовковци" не посочват срок кога ще започне подаването на годна за пиене вода по мрежата. В общите условия между водоснабдителното дружество и потребителите не е предвидено изплащането на компенсации за подаването на некачествена питейна вода. Това заяви за БНР управителят на водния оператор Илиян Илиев:

"Няма как. Ние не можем да го изчислим, не можем да го "отсечем" от дата до дата. На един клиент как водомерът от колко показание да започне да мери мътна вода и на колко показания е спрял да мери мътна вода. Няма как да се случи".

Очаква се тази седмица в пречиствателната станция на язовир "Йовковци" параметрите на мътната вода да се нормализират, въпреки че тази годна не е добавян кварцов пясък в басейните за механично пречистване. Днес се чака доставката на нов химичен препарат, който да се използва срещу замътняването.

За да стигне годната вода до гражданите от пречиствателната станция ще отнеме още време, заяви управителят на водоснабдителното дружество: "Надявам се най-скоро да се случи това нещо, но въпросът е, че на входа на пречиствателната станция ужасно мътна вода влиза и по-резонен е въпросът защо е така. Такава мътност не е имало до сега. Това се дължи, според мен, на изсичането на горите", коментира Илиян Илиев.

В търговската мрежа в града бутилираната вода е най-търсената стока и вече трудно се намират тубите от 5 и 10 литра. Родители масово се оплакват в социалните мрежи, че днес са ги накарали да купят бутилирана питейна вода за децата им в градините, въпреки че това е задължение на общината.

Пенка Игнатова, директор на общинската образователна дирекция във Велико Търново каза, че следобед бутилирана вода ще бъда доставена за пиене в детските градини. Училищата са на делегирани бюджети и сами трябва да осигурят вода.