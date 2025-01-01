С усмивки, цветни послания и много ентусиазъм четвъртокласници от Сливница и Драгоман напомниха на шофьорите колко е важно да бъдем отговорни на пътя. В рамките на инициативата „Посланията на есенния лист“ децата, заедно с полицаи, раздадоха ръчно изработени картички с призиви за толерантност и безопасност.

МВР

В продължение на два дни четвъртокласници от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сливница и СУ „Христо Ботев“ – гр. Драгоман, подпомогнати от полицейски служители, проведоха традиционната превантивна кампания „Посланията на есенния лист“.

Инспектор Детска педагогическа стая в РУ-Сливница Милена Страшимирова и нейни колеги от Охранителна полиция съдействаха на децата да раздадат на водачите на МПС изработените от тях специални послания за толерантност, отговорност и дисциплина на пътя.