Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приемането на 19-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия демонстрира единство в момент, когато Москва засилва терора и нападенията срещу цивилни, предаде Укринформ.

"Благодаря на Европейския съюз и на всички държави членки за приемането на силния 19-и пакет санкции. Това е демонстрация на европейското единство във време, когато Русия ескалира войната и увеличава атаките си срещу цивилни. Ограниченията са насочени към онези неща, които помагат на Москва да продължава тази война, а именно - петролния и газов сектор, сенчестия флот, както и военнопромишления комплекс. За пръв път санкции бяха наложени и на криптоплатформи и системи за криптовалути, от които Русия се възползва, за да заобиколи ограниченията", написа Зеленски в платформата "Телеграм".

Украинският президент подчерта колко важно е санкциите да се прилагат синхронизирано.

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

"От решаващо значение е Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати да действат в синхрон, за да засилят натиска над Русия и да ни доближат до мира, от който всички се нуждаем. Натискът от санкциите трябва да се увеличи и ще обсъдим това в Брюксел днес с нашите партньори.", добави Зеленски.

Освен това украинският държавен глава призова лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предаде Ройтерс.

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.