Малък самолет се разби днес в румънския окръг Васлуй в североизточната част на страната, съобщават местните медии. Пилотът е намерен мъртъв след претърсване в зоната на селището Бъкани.
Властите са започнали разследване на инцидента.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropiere de Bârlad. Pilotul a fost găsit decedat https://t.co/DMMyEWLp8f pic.twitter.com/tGMqlO5KC3— TVR Info (@StirileTVR) October 23, 2025
Според първоначална информация самолетът е имал проблеми при кацане заради мъгла.
Пилотът е 65-годишен собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.