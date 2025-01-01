Малък самолет се разби днес в румънския окръг Васлуй в североизточната част на страната, съобщават местните медии. Пилотът е намерен мъртъв след претърсване в зоната на селището Бъкани.

Властите са започнали разследване на инцидента.

Според първоначална информация самолетът е имал проблеми при кацане заради мъгла.

Пилотът е 65-годишен собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.