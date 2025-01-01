"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 24 октомври - петък във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Промишлена“, жк. „Овча купел“ 2 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Промишлена“ и ул. „Иван Хаджийски“ от ул. „Промишлена“ до бл. № 43.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Промишлена“ на кръстовището с ул. „Братя Бартел“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.