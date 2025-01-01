Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България – това е изключително важно, каза президентът Румен Радев пред журналисти.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл", и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Как точно и в какво ще се изразят санкциите тепърва ще се уточнява. Рано е да спекулираме, каза Радев. Най-важното и голямата задача пред правителството е да направи така, че да няма криза с горивата и да не се вдигат цените, добави президентът.

Всеки ден продължаване на войната ще води до ескалация във всички останали сфери, каза още Румен Радев.

Държавният глава участва в бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

Българската народна банка (БНБ) започна преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на ограничителните мерки спрямо руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".