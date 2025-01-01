Руски дрон уби двама украински журналисти в източния украински град Краматорск, потвърдиха от тяхната медия пред АФП.

Freedom TV, държавно финансирана медия, потвърди първоначалните съобщения за атаката, публикувани от областния управител на Донецк, който публикува снимки на изгорялата кола на репортерите.

Руски дронове атакуваха и украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс.

Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са причинили щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина.

"Атакувани бяха повечето от регионите на Украйна", каза енергийният министър Свитлана Гринчук. "Това се случва за втори път този месец, което подсказва за методична кампания на врага за унищожаване на украинската енергетика в навечерието на предстоящата зима", каза още той.