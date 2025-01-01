Бюджетната процедура е в ход. Това каза финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

Премиерът от Копенхаген: До края на месец октомври ще бъде внесен бюджета за 2026 година

До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение, посочи министърът.

Теменужка Петкова бе в парламента за разговор с Бойко Борисов относно възможността за изготвяне на постановление за връщането на автомобили и шофьори на държавния глава, каза по-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ.