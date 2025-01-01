До края на месец октомври ще бъде внесен бюджет за 2026 година. Това заяви премиерът Росен Желязков, който участва в неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген.

"Ще внесем бюджет, който по смисъла на Закона за публичните финанси, дефицитът ще бъде до 3%", каза премиерът.

Министър-председателят каза още, че тази година в България има рекордно увеличение на постъпленията - 6 млрд. повече от 2024 година. Това е повече от 14%, уточни премиерът.

Росен Желязков обяви, че очаква и второ и трето плащане по ПВУ, защото са разчетени в бюджета.

Изграждане на стена срещу дронове

Той сподели пред журналисти също, че трябва да изградим тази степен на ранно предупреждение, проследяване, контрол при хващане и унищожаване на вражески летателни апарати.

По думите му това трябва в оперативна съвместимост и възможностите, които има НАТО.

"Източният фланг на Европейския съюз съвпада с Източния флаг на НАТО. Защитата на източния фланг не е самоцел", каза той.

Министър-председателят беше посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.

България ще участва с всички проекти, които е заявила по SAFE.