Зоопаркът в Бургас кани всички любители на животните на „Страшно сладък Хелоуин“ - три дни, изпълнени с тиквени изненади, игри, костюми и пухкави герои.

От 31 октомври до 2 ноември посетителите ще могат да се потопят в празничната атмосфера и да се забавляват заедно с обитателите на зоопарка.

🎃 31 октомври - „Капибара Тиквено Парти“ (12:00-14:00 часа)

Хелоуин започва с любимите звезди на зоопарка - Тара, Марта, Косара и Адонис, четирите капибари, които ще се поглезят с истинска тиквена спа терапия. Посетителите могат да помогнат в раздаването на ароматни, цветни тикви и да чуят как сладко ги хрупат.

Специален гост на събитието ще бъде Големият Капи, веселият маскот на зоопарка, който ще танцува, позира за снимки и ще раздава добро настроение.

Не забравяйте да облечете хелоуинските си костюми и да се включите в „Зверския костюмен парад“. Всеки, който направи снимка в зоопарка и тагне Зоопарк Бургас във Facebook или Instagram, ще участва в конкурса за „Страшно сладка снимка“ с награди.

🦙 1 ноември - „Тиквено хапване с алпаки и мини козички“ (12:00-14:00 часа)

Вторият ден е посветен на алпаките и мини холандските козички, които ще получат тикви, пълни с вкусни лакомства. Посетителите ще могат да ги нахранят и да научат интересни факти за тези дружелюбни и гушливи животни.

🐆 2 ноември - „Изненада за Багира - Черната пантера“ (12:00-14:00 часа)

Празничният уикенд ще завърши с елегантната Багира, черната пантера на зоопарка. Тя ще получи специална хелоуинска тиква, пълна с любимите ѝ лакомства и изненади - вкусна, ароматна и забавна играчка. Гостите ще имат възможност да научат любопитни факти за живота на тази тайнствена красавица.

📍 Къде и кога

🗓 От 31 октомври до 2 ноември

📍 Зоопарк-Бургас

⏰ 12:00-14:00 часа всеки ден

Очакват ви страшно сладки моменти, усмивки и снимки, които ще запомните. Не забравяйте да тагнете своите преживявания с хаштаг #ЗоопаркБургас в социалните мрежи.

🎃 Хелоуин наближава - а в зоопарка ще е страшно сладко! 🐾