Правителството е одобрило допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2025 г. по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, за капиталови разходи, в размер на 80 000 лв., за довършване на новостроящ се храм „Св. Вмчк. Георги“ в пернишкото село Лесковец.

Изграждането на храм „Св. Вмчк. Георги“ е започнало през 2012 г. Към момента храмът е със застроена площ от 22 кв. м. е изграден и въведен в експлоатация.

За да бъде завършен изцяло, са необходими средства за изографисването му, както и за неговото обзавеждане с църковни принадлежности.

Сумата е непосилна за църковното настоятелство и жителите на селото. Безспорно цялостното довършване на храма е от голямо значение за запазването на културното, религиозното и архитектурно наследство в област Перник, посочват от МС като мотив за финансирането.