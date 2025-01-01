Задържаха 26-годишен мъж, стрелял с газов пистолет на семейно тържество в Момчилград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 август. Оръжието е иззето.

При друг случай - Намерени са две законно притежавани пушки от 55-годишен жител на село Чайка след подаден сигнал за конфликт между него и съсед.

По първоначални данни притежателят на оръжието е отправял закани за убийство и това е послужило като основание за изземването на пушките.