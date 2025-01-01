Тяло на мъж беше открито в река в Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 15:25 часа на 19 август 2025 г. на тел. 112 е сигнализирано, че в коритото на река Язо в Разлог е забелязано безжизнено тяло на мъж. От пристигналите на място полицейски служители и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Разлог е установено, че тялото е на 72-годишен жител на Разлог, който е починал.

Не са констатирани видими следи от насилие. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Предстои извършването на аутопсия за установяване на точите причини за смъртта на мъжа.