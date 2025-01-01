Вместо безплатно саниране, 126 семейства в Свищов получават блок на ужасите. Балконите им са напълно открити и с изрязани парапети, което доведе до смъртен случай преди дни. 80-годишен бивш футболист падна от необезопасената си тераса и загина на място, съобщи БНТ.

Санирането на един от най-старите блокове в града започва през май. По разказали на местните строителите изрязват парапетите на балконите, смъкват климатиците, вдигат скеле пред входовете, но спират да работят, защото свършват парите. Хората от блока не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си, който пада и загива.

„Ако нещо му е станало, ако не не беше изрязана терасата, щеше да падне на нея и може би е щял да се спаси“, коментира жителката Мария Николаева.

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира: "Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата на отпадъци, взеха парите, ние стоим тука на открито".

След инцидента работници поставят дъски на терасите, закрепват ги с тел.

Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Тя е поставила камери във всяка стая, за да следи четирите си деца. „Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат“, казва майката.

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение. „Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената, няма къде да избие“, казва Снежинка Алексиева.

След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът. „Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обясни кметът на Свищов Генчо Генчев.

Блокът ще бъде саниран в срок, независимо дали се бавят плащанията, обещава кметът Генчев: „Естествено е фирмата да изпитва затруднение, но от миналата седмица започнаха междинните плащания и трансферите към съответните изпълнители. Това са европейски средства и не можем с лека ръка - предоставяш един документ и получаваш насреща. Не, това се проверява абсолютно детайлно“.

В момента в Свищов се санират 19 блока, пет от тях са завършени. Срокът за довършването на останалите сгради е март догодина.