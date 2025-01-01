В лечебно заведение заможе да постъпите с направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, от лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.Общопрактикуващият (личният лекар) може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за, но е редно това да направи АГ-специалистът, който е следил бременността Ви, (дори да няма сключен договор с НЗОК). Той ще приложи и копия от медицинската документация за наблюдението на бременността. (Карта за профилактика на бременността, съгл. чл. 10 от Наредбата 8 за проф.прегледи и диспансеризацията).

По КП № 5 "Раждане“ НЗОК заплаща секциото, само ако жената има съответните индикации за това, т.е. само по медицински показания и по преценка на лекарите. Ако секциото е по желание на пациентката - не, пише Parite ni .

Какъв метод за раждане ще е подходящ преценяват лекуващите лекари.В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са