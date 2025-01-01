Рокади в полицията в Кюстендил. Със заповеди на главния секретар на МВР са преназначени служители, съобщиха от ОД на МВР.

Ст. инспектор Радослав Боюклийски, досегашен началник на сектор "Пътна полицията", е преназначен на длъжността началник на Полицейския участък-Невестино, към Районно управление-Кюстендил.

Началникът на участъка ст. инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група ТП и Контрол на общоопасните средства към отдел "Охранителна полиция" на ОД на МВР.

Функциите на началник сектор „Пътна полиция“-ОД на МВР, ще изпълнява ст. инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора.