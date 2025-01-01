Сърцето работи като двигател на тялото. То поддържа живота, като изпомпва кръв към органите и тъканите.

Но като всеки двигател, то може да срещне проблеми. Ранното разпознаване на тези симптоми може да помогне за по-ранно лечение и по-добро здраве.

Ето 6 ключови признака, че сърцето ви може да не работи както трябва:

Дискомфорт или болка в гърдите.

Един от най-честите признаци за сърдечни проблеми е болката в гърдите, известна още като стенокардия. Тя може да се усеща като натиск, стягане, притискане или пълнота в центъра на гърдите. Обикновено това се случва, когато сърцето не получава достатъчно кръв, богата на кислород.

Хората понякога пренебрегват този симптом, защото не е толкова драматичен, колкото инфарктите по филмите. Но ако забележите болка в гърдите, която се повтаря – особено по време на физически упражнения или стрес и изчезва в покой – незабавно се обърнете към лекар.

Задух

Ако сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв, може да почувствате задух. Това може да се случи, когато ходите, качвате се по стълби или дори когато почивате или лежите.

Задухът е чест симптом на сърдечна недостатъчност – състояние, при което сърцето отслабва и не може да изпомпва кръвта толкова добре. Ако забележите този симптом, особено заедно с болка в гърдите или умора, консултирайте се с лекар.

Необичайна умора

Чувството на постоянна умора, дори след достатъчно сън, може да бъде предупредителен знак. Когато сърцето не работи правилно, то не доставя достатъчно кислород до останалата част от тялото, което води до чувство за изтощение.

Това е особено важно да се наблюдава при жените, които са по-склонни да изпитват умора като първи признак на сърдечно заболяване. Ако постоянно се чувствате уморени без ясна причина, посетете специалист.

Оток в краката, глезените и стъпалата

Ако краката, глезените или стъпалата ви са подути, причината може да е сърцето. Слабото сърце може да доведе до натрупване на течност в тялото – състояние, известно като оток. Отокът в долната част на тялото е чест симптом на сърдечна недостатъчност. Ако забележите това заедно с умора или задух, е важно да посетите лекар възможно най-скоро.

Неравномерен сърдечен ритъм

Неравномерният сърдечен ритъм, или аритмия, може да се усеща като пропускане на удари, ускорен пулс или трептене на сърцето.

Понякога тези усещания са безвредни, но ако се случват често или са нещо ново за вас, това може да е признак за сърдечно заболяване. Това е особено вярно, ако при това се чувствате замаян или ви прилошава. Не пренебрегвайте необичайния сърдечен ритъм.

Замайване или световъртеж

Замайването или световъртежът могат да означават, че сърцето ви не изпраща достатъчно кръв към мозъка. Това може да се дължи на запушване на артериите или проблем с една от сърдечните клапи. Ако замайването настъпи внезапно, особено при болка в гърдите или затруднено дишане, е време да потърсите медицинска помощ.

Следенето на тези признаци може да помогне за ранно откриване на сърдечни проблеми. Не чакайте, докато стане твърде късно. Редовните прегледи и вниманието към сигналите на тялото могат значително да подобрят здравето ви.