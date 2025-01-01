Над 100 души - деца и възрастни от различни области в страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17 август в област Сливен.

Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Общият брой на гостите на тържеството е бил 750. Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в среднотежко състояние в лечебни заведения в областите Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.

Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток. Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за изясняване на причините.

Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели. Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие. То е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект.

Информацията, с която Агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от храна, консумирана по време на мероприятието, предоставена от организаторите.

Епидемиологичното проучване продължава. От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, предупредиха от (БАБХ).