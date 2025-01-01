Най-малко 14 души, включително семейство с три деца, са били ранени при нощна руска атака в северната украинска Сумска област, съобщи украинският премиер, предаде Ройтерс.

"Русия продължава да проявява страховете си чрез актове на чист тероризъм в цяла Украйна, като отново взе на прицел домовете на семействата и спящите им деца“, написа министър-председателят Юлия Свириденко в "Екс".

Руската ПВО е свалила през нощта 42 украински дрона над регионите на Русия, съобщиха от министерството на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ на 20 август дежурните средства на ПВО са прехванали и унищожили 42 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 – над територията на Воронежска област, 8 - над територията на Тамбовска област, 7 - над територията на Курска област, 5 - над територията на Ростовска област, по 2 - над териториите на Брянска, Орловска и Смоленска области, по 1 - над териториите на Краснодарски край и Липецка област", съобщиха от военното ведомство.