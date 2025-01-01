/ iStock/Getty Images

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието.

През юли стартираха общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за ЦСОП, ЦПЛР, РЦПППО и Държавен логопедичен център.

Вълчев предупреждава: Мандатността на директорите може да остави училища и градини без ръководство

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища.

Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.

