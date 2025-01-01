Няма много желаещи за директори на училища и детски градини и с въвеждането на мандатност рискуваме много учебни заведения да останат без постоянни директори. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Стара Загора. Той посети местната Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“. Няма съмнение, че трябва да повишим отговорността на директорите, а мандатността е механизъм за това, който се обсъжда от много години, но има своите плюсове и минуси и решението трябва да е добре обмислено, посочи той.

Мандатността на директорите е един от дискусионните въпроси, включително и сега, когато подготвяхме последните промени в закона за предучилищното образование, обясни Вълчев. Според него мандатността би повишила отговорностите на директорите, но от друга страна през определен период ще бъдат поставяни на избиране или преизбиране директори на 2400 училища и 2000 детски градини, което много ще затрудни системата. В момента изпитваме трудност с 400 конкурса, посочи министърът.

Министър Вълчев: В близо 400 училища ще бъдат обявени конкурси за директори

„Много е вероятно да оставим системата във вакуум за няколко месеца, ако не бъдат избрани директори“, посочи още той. Красимир Вълчев допълни, че в учебните заведения, в които имаме временно изпълняващ директор, е най-голям рискът да се натрупат проблеми и има много училища, които са пострадали от това, че нямат постоянни директори.

Съпоставяйки плюсовете и минусите, предложихме на Народното събрание алтернативния вариант всяка година директорите да бъдат оценявани и при нисък резултат началникът на Регионалното управление на образованието да има основание да ги освободи от длъжност, каза още Вълчев. По темата дискусиите продължават.

Министърът посочи, че не може да се предостави обобщена информация за броя избрани директори в страната в настоящите конкурси, които приключват днес, но процентът на избраните в страната е висок. Броят на кандидатите обаче е нисък, в близо 80 училища няма кандидати, в други има по един, а на места кандидатите не са преминали първи етап на конкурса, отбеляза той.