„Български пощи“ съвместно с местните власти започва кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции, съобщиха от дружеството. Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се дадат отговори на въпросите, свързани с обмяната.

Утре от 10:00 ч. в Пенсионерския клуб на село Бели Извор, в област Враца, ще бъде организиран първият информационен ден от кампанията с участието на ръководителя на Областна пощенска станция Враца Малинка Михайлова и кмета на селото Кирил Илиев.

В "Български пощи" вече се провеждат обучения във връзка с приемането на еврото в България и обмяната на левове в евро, каза заместник-директорът на дружеството Станимир Белинов миналата седмица.