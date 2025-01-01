Правителството отпуска персонална пенсия на многодетна майка, родила и отгледала шест деца до навършване на пълнолетие. Това стана ясно от решенията на Министерския съвет след редовното заседание.

Целта е да се подпомогне семейството й, което е в затруднено положение.

Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. в размер на 300,13 лв. месечно. За изплащането й до края на 2025 г. са предвидени необходимите средства, в размер на 1 200,52 лв. от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г., посочиха още от МС.