Водолази претърсваха морето край Несебър, където 8-годишно дете падна от въздушен балон и загина. Те откриха катарамите на предпазните колани, с които детето е било завързано по време на парасейлинг, посочва БНТ.
Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата.
Дете загина след падане при полет с парашут в Несебър
Трима души с повдигнати обвинения. Те са отговаряли за съоръжението.Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.
Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.
Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер.
Желязков: Подготвяме нормативни промени след инцидента в Несебър
"Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота. Хеликоптерът - първо нашите хеликоптери до момента нямат първични мисии, като изключа тези в планината. Те транспортират пациенти от една болница в друга. След това - къде да кацне на плажа този хеликоптер", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".
Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.
След трагедията в Несебър: Какви са правилата за парасейлинг у нас