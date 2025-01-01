Няма опасност от въвеждане на режим на водата в Монтана, тъй като в питейния язовир „Среченска бара“ има 12 687 000 кубически метра вода, при максимално възможен обем от 15 500 000 милиона кубически метра, каза главният инженер на ВиК-Монтана Людмил Минев.

Язовирът е пълен на 81,65% и това гарантира водоподаването по направленията към Монтана и Враца, а също и към още двайсетина други селища от района, които черпят вода от „Среченска бара“. Няма опасност от режим на водата в Лом, Берковица, Вършец и другите по-големи селища от област Монтана.

В момента режим е въведен в няколко села от региона, които се водоснабдяват от повърхностни местни водоизточници – каптажи, дренажи, речни водохващания и т.н. Заради сушата тези водоизточници са намалили дебита си и не могат да осигурят необходимите за 24-часово водоснабдяване количества в селата Копиловци – община Георги Дамяново, Горна Лука, Митровци, Железна и Равна в община Чипровци и Горна Вереница в община Монтана. В тези села водата се пуска и спира за по денонощие или са разделени на половини и 24 часа има вода в горната част, а следващите 24 часа – в долната.

Заради продължителното засушаване и недостатъчните количества валежи през лятото, подпочвените води са спаднали много ниско, водните хоризонти са се отдръпнали на 4-5 метра под земята, а на места и по-дълбоко. Това затруднява водоподаването от местни водоизточници, особено от такива, които са на повърхността и се влияят от дъждовете. Засега няма промяна при дълбоките сондажи и там има достатъчно вода, каза инж. Минев.