Израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу висши лидери на "Хамас", след като международни журналисти в Доха съобщиха за експлозии и дим, издигащ се над столицата на Катар, където се намира политическото бюро на палестинската групировка.

„Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) и Израелската служба за сигурност (ISA) проведоха прецизен удар, насочен срещу висшето ръководство на терористичната организация Хамас“, казаха от армията, без да уточняват къде е бил нанесен ударът.

According to Israeli officials who spoke to Axios, the explosions in the Qatari capital of Doha are assassination attempts against senior officials with Hamas. pic.twitter.com/E0vIYuj2lF — OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2025

"Ал Арабия" цитира информация по израелското обществено радио, според която "се очакват резултатите от нападението в Катар". Става дума за нападение по висши членове на "Хамас". "Ройтерс" цитира израелски официален източник, потвърдил удар по ръководството на групировката.

От "Хамас" съобщиха, че е атакувана преговорната делегация на групировката.

Говорител на външното министерство на Катар осъди „по най-категоричен възможен начин“ атаката, за която Израел вече пое отговорност. Д-р Маджед Ал Ансари каза, че ударът е бил насочен срещу жилищен комплекс, „където живеят редица членове на политическото бюро на Хамас в катарската столица Доха“. Той каза, че атаката представлява „фрапантно нарушение“ на международните закони, както и „сериозна заплаха“ за жителите на Катар.

Американското посолство в Катар призова гражданите да останат на място, след като Доха съобщи, че израелски удари са били насочени срещу представители на "Хамас" в столицата Доха, предаде АФП.

„Видяхме съобщения за ракетни удари в Доха. Американското посолство издаде заповед за укриване на място за своите съоръжения. На американските граждани се препоръчва да останат на място“, посочи посолството в публикация в X.

Очаквайте още подробности!