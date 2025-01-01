В София и големите градове трябва да се строят училища, за да избягаме от двусменния режим. Това обясни пред БНР д-р Юлиян Петров, председател на синдикат "Образовие" към КТ "Подкрепа".

От МОН съобщиха, че са отправили препоръка към учебните заведения да разгледат възможността за по-късно започване на учебния ден.

"Подкрепяме тази идея и в годините сме я предлагали. Но тук има два големи проблема. Първият е, че немалка част от училищата са на две смени. Вторият е, че в момента родителите имат една организация, за да осигурят присъствието в училище".

Той смята, че ако учениците започват часовете си по-късно, те ще бъдат много по-продуктивни.

"Учителите също са живи същества и за тях също ще е по-добре да започват малко по-късно".

Петров коментира и идеята на образователното ведомство от тази учебна година да се забранят телефоните в училище.

"Телефонът е основен демотиватор на ученика. Но нека това да не бъде отговорност само на учителите и на директорите. Родителите също да я поемат".

От синдиката настояват да отпадне външното оценяване след четвърти и десети клас.

"Това са външни оценявания, които са лишени от смисъл. Да помислим за цялостна реформа на учебното съдържание".

Непрекъснатата смяна на нещата, които ще се случват на изпита след седми клас, води до увеличаване на частните уроци, смята още синдикалният лидер.

"Да има прозрачност и яснота какво ще има в това външно оценяване".

Започваме преговори за нов колективен трудов договор, обясни Юлиян Петров в предаването "Преди всички".

"Увеличената заплата ще бъде отворената врата, с която ще се надяваме да задържим и учителите до 35 години".