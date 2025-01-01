Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем 50-годишния турски гражданин Ю.С. На 1 септември е установено, че в склад в с. Мезек, обл. Хасково, той държи с цел разпространение кокаин с тегло 323 грама на стойност 72 675 лева.

Ю.С. живеел в Република Турция. Преди време той наел склада, където съхранявал обработени животински кожи. На 1 септември служители на Агенция „Митници“ извършили проверка в помещението. Те открили на пода в склада полиетиленов пакет с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин.

На място пристигнал следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Хасково, който извършил оглед. Наркотичното вещество е иззето.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес, 9 септември 2025 г., Окръжна прокуратура-Хасково ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.