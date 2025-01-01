Състав на Окръжния съд в Хасково потвърди определението на Харманлийския районен съд, който наложи постоянен арест спрямо обвинен в отглеждане на наркотични растения мъж. Димитър Нейков (25 г.) обжалва наложената му мярка на втора инстанция.

Той бе привлечен за обвиняем за наркоплантация със 71 канабисови растения край харманлийското село Лешниково, разкрита на 29 юли.

БТА

Сега съдът прецени, че е налице опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, с оглед лошите му характеристични данни. Задържаният Нейков е осъждан с влязла в сила присъда, а извършеното от него престъпление е в рамките на изпитателния срок, което сочи, че той има утвърдени престъпни навици, гласят други мотиви на магистратите.

Определението на Окръжен съд – Хасково е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.