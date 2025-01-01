Около 46 125 декара са засегнати от пожара в Илинденци, който възникна в края на юли, каза Иван Ризов, директор на Държавно горско стопанство в Струмяни. Данните се оповестяват след направено проучване и измерване на точния размер на площта, която пожарът е обхванал.

По думите на директора на територията на ДГС-Струмяни върхово са засегнати около 12 150 декара гора. Част от тези дървета могат да се възстановят, защото на места върховият пожар е преминал по-скоро като топлинна вълна, отколкото като огън, уточни Ризов. Той очаква да се възстановят напълно малка част от засегнатите дървета, от които 90 процента са с изгорели корони. Дърветата, които са засегнати от огъня върхово, ще бъдат почистени. Където има възможност и потенциал за естествено възобновяване, ще разчитаме на естественото възобновяване, където няма, ще се пристъпи към залесяване, обясни Ризов. Той каза, че има вероятност дърветата, на които не е изгоряла короната, да се възстановят, но допълни, че част от тях най-вероятно няма да се възстановят, защото в повечето случаи след пожар започват нападения от насекоми и вредители.

Директорът на горското стопанство информира още, че не са намерени загинали по време на пожара едри животни. Огънят в землището на село Илинденци пламна на 25 юли. Борбата с огнената стихия продължи близо месец, а пожарът беше обявен за най-големият горски пожар на територията на област Благоевград. В потушаването на пламъците се включиха хеликоптери с български и чужди екипажи.

На 29 юли вечерта областният управител на Благоевград Георги Динев активира системата BG-Alert за спешна евакуация в района на санданското село Плоски заради разрастването на огъня. Съобщението беше изпратено до жителите на селото около 20 минути преди полунощ. Евакуирани бяха около 400 души, които бяха насочени първоначално към спортната зала в Сандански. По думите на кмета на община Сандански Атанас Стоянов това е била най-тежката и напрегната нощ от възникването на пожара в землището на Илинденци. След решение на оперативния щаб евакуираните жители на село Плоски се върнаха по домовете си на 31 юли.