Норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре беше избран за втори мандат на оспорвани избори, след като години наред оцеляваше при всевъзможни политически сътресения и бунтове в редиците на ръководената от него Работническа партия (РП).

Докато се бореше с висока инфлация и растящи лихвени проценти, които повишиха разходите на живот, първият мандат на Стьоре беше белязан от няколко оставки на министри, последвали след скандали, свързани с укриване на данъци, неразкрита търговия с акции и етични нарушения. След като подкрепата за РП спадна драстично в социологическите проучвания, 65-годишният Стьоре оцеля при опит да бъде свален от власт като направи кадрови промени в кабинета, назначавайки за министър на финансите близкия си приятел и политически съюзник Йенс Столтенберг, известния бивш генерален секретар на НАТО и експремиер на Норвегия.

Разместванията в правителството, които изключиха напълно провинциалната Центристка партия от властта, съвпаднаха с втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, като по този начин вниманието на много избиратели беше привлечено от външната политика и сигурността.

"Наистина е невероятно как подкрепата за Стьоре се промени", заяви Юханес Берг, ръководител на националната проучвателна програма за изборите в Института за социологически изследвания в Осло, цитиран от чуждестранни кореспонденти миналата седмица.

"Мисля, че не Стьоре се е променил, а по-скоро обстоятелствата са се променили, тъй като хората оценяват опита и способностите му да се справи с проблемите на международната политика", добави Берг.

Сделка с Русия

Стьоре е роден в богато семейство и се дипломира в престижния френски университет "Сианс По". През 2014 г. оглавява лявата Работническа партия, обединяваща традиционно гласоподаватели от работническата класа. Стьоре навлиза в редиците на РП в края на двайсетте си години, след като първоначално обмисля да се присъедини към Консервативната партия, пропускайки по този начин характерното за по-старшите членове на РП членство в младежките партийни структури. Стьоре работи в тясно сътрудничество с първата жена премиер на Норвегия Гру Харлем Брунтланд, като по-късно става шеф на канцеларията ѝ в Световната здравна организация.

През 2010 г. в качеството си на външен министър в правителството на Столтенберг Стьоре урежда траялият четири десетилетия пограничен спор с Русия в Арктика, след което е назначен начело на ключовото за страната Министерство на здравеопазването.

В последната си предизборна кампания РП изтъкна уменията на Стьоре в сферата на външната политика, като представи надеждността му в срещите с Тръмп и в преговорите с Европейския съюз, в който Норвегия официално не членува.

Като лидер на РП Стьоре преодоля изборна загуба през 2017 г., а след четири години отстрани консерваторите от власт след победа на оглавявания от него лявоцентристки блок след обещания за данъчни облекчения за семейства с ниски и средни доходи и намаляване на цената на публичните услуги.

Подкрепата за правителството бързо намаля обаче, след като инфлацията се повиши с 7,5% в края на 2022 г., отбелязвайки пик от десетилетия, а лихвените проценти на Централната банка скочиха с 4,5%, невиждано ниво от 2008 г. насам. Тази година инфлацията в страната се е понижила леко с 3,3% през юли, докато Централната банка намали лихвените проценти за пръв път от пет години и засили по този начин потребителското доверие.

След изборните резултати Стьоре остава все пак зависим от четири по-малки леви партии вместо предишните две, като това ще затрудни вземането на бъдещи политически решения.