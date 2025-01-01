Израел обмисля затварянето на генералното консулство на Франция в Йерусалим, което предизвика предупреждения за ответни мерки от Париж, съобщи френският в. "Фигаро".

Високопоставен източник, близък до френския президент Еманюел Макрон, заяви пред вестника, че израелското външно министерство е информирало Франция за потенциалния ход, съобщи "Джерузалем пост".

Консулството, създадено през 1843 г. в западната част на Йерусалим, отговаря за дипломатическите отношения на Франция с палестинците в Източен Йерусалим, Западния бряг и Ивицата Газа. То обслужва и около 25 000 френски граждани, живеещи в западната половина на града.

"Законът е важен и по закон Йерусалим е corpus separatum (обект със специален статут)", каза съветник на френския президент. "Можем да откажем това затваряне за израелците. Те също имат посолство в Париж. Ако искат да играят, можем да играем и ние."

Съветникът добави, че Франция допринася значително за сигурността на Израел, позовавайки се на твърдата си позиция относно ядрените дейности на Иран.

Дипломат на Ке д'Орсе заяви пред "Фигаро", че Франция ще отговори с „изключително твърди мерки, които предписанията на военното изкуство не ми позволяват да опиша подробно на този етап, но които ще отидат по-далеч от обичайните огледални мерки“.

Сред потенциалните отговори, които се разглеждат: затваряне на израелско консулство във Франция или намаляване на броя на дипломатическите паспорти, издадени на израелски служители.

Френски служител обаче отбеляза, че "нашето консулство в Йерусалим е пълноценен дипломатически пост, а не просто консулство“, което показва, че симетричните мерки може да не се считат за достатъчни.

В Елисейския дворец все още се надяват, че Израел ще преосмисли решението си. "Трябва да запазим самообладание“, каза един източник пред вестника, отбелязвайки, че Испания и Турция са запазили консулствата си в Йерусалим дори след признаването на Палестина.