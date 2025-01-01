Свински глави се появиха пред няколко джамии в Париж, съобщиха властите, осъждайки това като обида към мюсюлманите, предаде Ройтерс.
Франция има най-голямата мюсюлманска популация в Европа, над 6 милиона души, за които прасетата се считат за нечисти.
🇫🇷 Des têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne et de la capitale, a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dénonçant "des actes abjects". pic.twitter.com/H9reuLY075— Agence France-Presse (@afpfr) September 9, 2025
"Веднага беше започнато разследване", заяви шефът на парижката полиция Лоран Нунес в "Екс". "Прави се всичко възможно, за да бъдат намерени виновниците за тези подли деяния."
Парижката прокуратура съобщи, че свинските глави са били открити пред поне две джамии в Париж и една точно извън чертите на града. Свинска глава е била намерена и в куфар пред джамия в северната част на френската столица, се казва в съобщението.
На едно от местата е било изписана със синьо думата "Макрон", добавиха от прокуратурата, очевидна препратка към френския президент Еманюел Макрон, чието внимание в момента е погълнато от политическа и фискална криза, отбелязва Ройтерс.
Парижката полиция започна разследване за насаждане на омраза и дискриминация.
Têtes de cochon découvertes devant des mosquées : "Une action d'une telle ampleur menée simultanément par plusieurs personnes (...) interroge", @NunezLaurent qui ajoute ne pouvoir "s'empêcher de faire le rapprochement" avec "des actions précédentes (...) d'ingérence étrangère" pic.twitter.com/iQyr2LatpG— LCI (@LCI) September 9, 2025
Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо осъди действията. "Искам нашите сънародници мюсюлмани да могат да изповядват вярата си спокойно", каза той. "Разбирам, че се чувстват наранени."