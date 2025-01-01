Окръжната прокуратура в Бургас прецизира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Новото обвинение е за умишлено престъпление и касае причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди, обяви на брифинг административният ръководител на бургаската Окръжна прокуратура Георги Чинев.

"Обвинението не е за непрадпазливо деяние, а престъпление при условията на евентуален умисъл. Новото обвинение касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно лица, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и квалификацията включва особено тежък случай", посочи Чинев и допълни, че предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

Почина Христина - жената, пометена от АТВ в „Слънчев бряг“

Към момента са направени два огледа на АТВ-то, с което според държавното обвинение Бургазлиев е блъснал пострадалите. Първият оглед е извършен в Бургас преди превозното средство да бъде транспортирано в Националната следствена служба в столицата, която пое разследването.

Следовател Мариан Маринов разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза.

Очакват се и данните от извършената аутопсия на починалата Христина. Към момента Никола Бургазлиев е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", която му бе наложена от Окръжния съд в Бургас.

Междувременно прокурор Георги Чинев отрече да е имало бюрократични пречки при предаването на тялото на 35-годишната Христина на нейните близки: "Бих искал да разсея спекулациите, които се появиха, че близките на пострадалата, визирам Христина, са срещнали бюрократични пречки във връзка с получаването на тялото. Мисля, че те самите опровергаха тази информация и вярвам, че те и цялото общество ще имат сетивата за усилията, които полага прокуратурата разследването по делото да се движи максимално експедитивно".

При инцидента, станал на 14 август, управляваното от Никола Бургазлиев АТВ удари петима души на улицата, сред тях и деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. 4-годишното дете беше транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов“ и все още остава в кома, като лекарите се борят ежедневно за живота му. Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на и.ф. Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми.