В позиция до медиите Институтът за пътна безопасност (ИПБ) оповести резултатите от разследването на катастрофата в "Слънчев бряг", при която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима пешеходци с АТВ.

Нарушенията, които са констатирани от ИПБ, са както следва:

Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство без валидно европейско типово одобрение.

Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство без валидно европейско типово одобрение. Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.

По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението. Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.

Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри. Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.

Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики. Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.

Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества. Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.

Припомняме, че Бургазлиев помете три деца и двама възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. На 18-годишния водач бе наложена мярка "задържане под стража", а кръвният му тест отчете наличие на марихуана.