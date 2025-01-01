Мъж на 34 години от пернишкото село Дивотино е загинал при катастрофа с мотор, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Произшествието е станало около 08:30 ч. днес в района на стадиона на селото. Водачът веднага е транспортиран в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, но е починал.

На мястото на произшествието е извършен оглед от служители на Областната дирекция, като причините са в процес на установяване.

По случая се води разследване.