"От началото на 2025 г. Министерството на образованието и науката (МОН) предприе поредица от спорни законодателни поправки, които формално касаят българското образование, но в действителност представляват промени "на парче", а не реална, системна реформа. В предлаганите промени има редица притеснителни моменти - въвеждането на задължителен предмет "Добродетели и религии", ранното профилиране чрез прием в математически и природо-математически гимназии още след четвърти клас, оценките за поведение, забраната за използване на телефони в училище и други, се казва в позиция от асоциацията "Родители" във връзка със започването на новата учебна година.

Като организация, която повече от 20 години сме съсредоточили експертизата и усилията си върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителите, в началото на новата учебна година от асоциация "Родители" настояваме за истинска, комплексна реформа на българското образование и предлагаме нашата визия как да бъде постигната модерна, приобщаваща и ефективна образователна система, се казва в позицията от организацията.

Учебен процес

Убедени сме, че е крайно време в българското образование да бъдат интегрирани ключови за 21-ви век знания и умения. Учебният процес трябва да бъде радикално преобразен, за да отговори на днешните потребности на учениците и изискванията на съвремието. А това означава - ревизиране на учебното съдържание и на използваните методи. Във фокуса на учебния процес трябва да бъдат поставени развитието на функционална грамотност, критично мислене, практически умения и социално-емоционални компетенции. Образованието трябва да формира у децата здравна култура, дигитално-медийна грамотност, гражданско съзнание.

Необходимо е също системно въвеждане на механизми за подкрепа на учениците и учителите, както и за устойчиво разпространение на добри педагогически практики.

Социално-емоционално учене и психично здраве

От асоциацията "Родители" заявяват, че вярват, че качественото образование е невъзможно без грижа за социално-емоционалното развитие на децата. То трябва да бъде интегрална част от учебния процес, а не спорадични периферни инициативи.

Това означава: развитие на умения за сътрудничество, емпатия, саморегулация и разрешаване на конфликти; системна подкрепа чрез училищни психолози, ресурсни учители и социални работници; програми за превенция на стреса, тревожността и насилието в училище.

Развитие на дигитално-медийна грамотност

Училището трябва да е безопасна и здравословна среда, но само забраните на телефоните не гарантира това за децата, се казва в позицията.

В нея се отбелязва, че в свят, доминиран от технологиите и информацията, дигитално-медийната грамотност е основно умение за 21-ви век.

Училището трябва да дава на учениците знания как да използват безопасно и отговорно дигиталните платформи, как да разпознават фалшивите новини и манипулативното съдържание, как да създават и споделят съдържание по етичен и критичен начин.

Грижа за учителите

Образованието е толкова силно, колкото са силни учителите му... За да имаме добра образователна система, се нуждаем от ново поколение учители - добре подготвени, ентусиазирани и ценени. Това изисква целеви програми за привличане на млади специалисти, ясни механизми за професионално развитие, стажове и наставничество, кампании за утвърждаване на учителската професия - като престижна и социално значима.

Настоящите учители също се нуждаят от подкрепа и продължаваща квалификация, от по-малко административни тежести и от повече време за работа с децата, е мнението на асоциацията.

Родителите са важна част от училището

Учениците имат най-голям шанс за успех, когато училище и семейство работят заедно. Родителите не са "странични наблюдатели", а активни партньори. Затова е важно да бъдат създадени механизми за редовен и прозрачен диалог между учители и родители, и за насърчаване на родителското участие в училищните политики и общностни инициативи.

В позицията от асоциацията "Родители" призовават за истински обществен и експертен дебат за съвременното образование и за изграждането на дългосрочна стратегия за истинска реформа, в основата на която да стоят задълбочени анализи и научнообосновани методики.