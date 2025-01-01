15 септември наближава, а с него – нови възможности, предизвикателства и срещи. Независимо дали си първокласник, гимназист или родител, началото на учебната година е отличен момент за свеж старт.

За да започнеш с увереност, усмивка и добра организация, събрахме няколко практични съвета от експерти, но и „потърпевши“, които ще ти помогнат да се настроиш позитивно и да извлечеш максимума от първите учебни седмици... без излишен стрес.

Настрой вътрешния си часовник предварително

След лятната ваканция е нормално режимът да се е променил. Опитай се още седмица по-рано, например от днес, да започнеш да ставаш и лягаш по-рано – така преходът към учебния график ще е много по-лесен.

iStock/Getty Images

Постави си ясни, но реалистични цели

„Ще уча повече“ е чудесна идея, но звучи абстрактно.

Вместо това си постави конкретни цели като: Да пишеш домашните си веднага след училище; да четеш по 15 минути всеки ден; да подобриш оценката си по конкретен предмет; организирай си учебните материали навреме.

И още нещо много важно - не оставяй всичко за 14 септември. Провери какво ти трябва – тетрадки, учебници, несесер, раница, спортен екип. Ако подредиш и бюрото си, ще се мотивираш още повече за новия старт.

Овладей малко техники за справяне със стреса

Първите дни често са напрегнати – нов клас, нови учители, непознати ситуации. Прости дихателни упражнения, кратки разходки или музика могат да помогнат за бързо презареждане.

Не забравяй и хапването. Мозъкът има нужда от енергия. Дори и да не си гладен сутрин, хапни нещо леко – банан, парче хляб, кисело мляко. Ще се чувстваш по-концентриран още от първия час.

iStock/Getty Images

Използвай планер или приложение за организация

Записвай важни дати: контролни, домашни, извънкласни дейности. Има много приложения за ученици, но и обикновен тефтер с цветни стикери върши чудесна работа.

Спорт, музика, театър, клуб по роботика – всичко това може да направи ученето много по-забавно и мотивиращо. Потърси какви възможности има в твоето училище или град.

Не се страхувай да бъдеш себе си

Ако си в нов клас или училище – не се притеснявай да заговориш някого първи. А ако виждаш някой по-срамежлив ученик – покани го в група, бъди добър. Добрата атмосфера в класа се гради от всички.

Първият учебен ден често е свързан с напрежение как ще изглеждаш, как ще те възприемат. Истината е: най-добре е да си просто ти. Усмихни се, бъди добър с другите и си напомни, че всеки започва отнякъде.

Началото на учебната година не е само за нови тетрадки и дрехи – то е възможност да поставиш ново начало и в себе си. Малко организация, добра нагласа и усмивка могат да направят чудеса.