Жителите на община Банско ще останат без вода заради ремонт на уличен водопровод.

Ограничението ще бъде в сила от 10 до 19 септември 2025 г., всеки ден в часовия диапазон от 08:00 до 17:00 часа. Засегната е улица "Гуровица“ в града.



Подобна ситуация предстои и в село Гайтаниново, община Хаджидимово. Там водоподаването ще бъде нарушено в периода от 10 до 16 септември 2025 г., между 09:00 и 16:00 часа. Ограничението се отнася за улица с отправна точка 21-76 по плана на селото.



От общината напомнят, че улицата трябва да бъде освободена от спрени и паркирани автомобили, за да се осигури достъп за работа на екипите.