"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 4 септември - четвъртък във връзка с почистване и дезинфекция на резервоар “Ловджийска чешма” се налага спиране на водоподаването от 11:00 до 23:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. Градищe, в.з. Ловджийска чешма, в.з. Белика в района на ул. „Славей“, ул. „Роза“ и ул. „Невен“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: в.з. Градище - ул. „Младежка“ кръстовището с ул. 3 - след 23:00 часа на 4 септември, в.з. Ловджииска чешма - до Ловджийската чешма - след 23:00 часа на 4 септември.

Във връзка с монтаж на спирателен кран и подмяна на пожарен хидрант на ул. „Проф. Петър Шапкарев“, кв. „Кръстова вада“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Черни връх“ № 109, № 113 и № 117, ул. „Проф. Петър Шапкарев“, ул. „Нилсън Мандела“ от ул. „Флора Кънева“до ул. „Д-р Борис Вълчев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Петър Шапкарев“ на кръстовището с ул. „Нелсън Мандела“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.