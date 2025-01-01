"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 4 септември - четвъртък във връзка с почистване и дезинфекция на резервоар “Ловджийска чешма” се налага спиране на водоподаването от 11:00 до 23:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. Градищe, в.з. Ловджийска чешма, в.з. Белика в района на ул. „Славей“, ул. „Роза“ и ул. „Невен“.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: в.з. Градище - ул. „Младежка“ кръстовището с ул. 3 - след 23:00 часа на 4 септември, в.з. Ловджииска чешма - до Ловджийската чешма - след 23:00 часа на 4 септември.
Във връзка с монтаж на спирателен кран и подмяна на пожарен хидрант на ул. „Проф. Петър Шапкарев“, кв. „Кръстова вада“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Черни връх“ № 109, № 113 и № 117, ул. „Проф. Петър Шапкарев“, ул. „Нилсън Мандела“ от ул. „Флора Кънева“до ул. „Д-р Борис Вълчев“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Петър Шапкарев“ на кръстовището с ул. „Нелсън Мандела“.
Големи столични квартали остават без топла вода от 1 до 9 септември
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.